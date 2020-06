Kulusevski avrebbe già il suo posto nella Juventus?

TORINO – Se quella ancora in corso fosse stata una stagione normale, questa sarebbe già conclusa. E Dejan Kulusevski sarebbe già un giocatore della Juventus. Ma oggi lo svedese ha ancora l’occasione di brillare, come ha fatto anche ieri sera, a Parma. Raggiungendo quota sei gol in campionato, Kulusevski ha già segnato più di tutti i centrocampisti bianconeri. Vista la produzione offensiva e la grande duttilità tattica, il classe 2000 potrebbe anche avere un posto di rilievo già in questa Juve. Quella della prossima stagione sarà la sua, e forse anche quella di Arthur? L’attesa cresce, mentre tutto porterebbe a pensare in maniera decisamente positiva.