Krol: “Juve non in forma, ma se trova i giusti ritmi sarà difficile da battere”

TORINO- Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport riguardo la lotta scudetto: “Questa ripresa può portare diverse sorprese, mentre se il campionato non si fosse fermato avrei detto che avrebbe rivinto la Juventus. I bianconeri non sono al massimo della loro forma, ma se trovano i giusti ritmi saranno difficili da battere. Poi c’è anche la Lazio, ma l’Inter è in grado di rimontare lo svantaggio accumulato fin qui”.

