Krol: “Juve-Napoli? Senza due o tre positivi si può giocare”

TORINO- Ruud Krol, ex difensore olandese, ha parlato del caso Juve-Napoli ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno: “Non sono in grado purtroppo di conoscere i provvedimenti delle autorità e sapere perché il Napoli non è andato a Torino. Ho visto però che il Milan senza Ibrahimovic ha giocato, così come ha fatto la Juve senza Ronaldo. Senza due o tre positivi si può giocare, mentre nel caso del Genoa è stato giusto rinviare la gara. Posso però immaginare la sofferenza dei tifosi partenopei nel subire questa decisione”.