Kozminski: “Spero Milik resti in Italia. Juve? I bianconeri sono sempre una grande squadra”

TORINO- Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il vice presidente della Federazione Polacca Marek Kozminski ha parlato del futuro di Arek Milik: “Purtroppo per il Napoli la scelta è già stata fatta. Qualche settimana fa si parlava dell’incontro tra presidente e l’entourage del giocatore e non è andato a buon fine. Per la Polonia è un giocatore importante, ha grandissime qualità ed è ancora giovane. Si sta parlando della Juventus negli ultimi giorni, ma si parlava anche di un accordo praticamente fatto con lo Shalke 04. Il ragazzo ha fatto molti gol, è giovane ed è un nome già importante sul palcoscenico europeo. Mi auguro che rimanga in Italia dove si è già ambientato e poi la Juve è sempre una grande squadra”.

