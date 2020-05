Kozminski: “Per me Milik lascerà Napoli. So che Sarri lo stima molto”

TORINO- Marek Kozminski, dirigente della Federazione calcistica polacca, ha parlato del possibile futuro di Arek Milik, accostato in queste settimane anche alla Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Da quello che penso, Zielinski resterà a Napoli, mentre Milik cambierà squadra. So che Sarri è un grande estimatore del ragazzo, ma ho letto anche di un interessamento da parte dell’Atletico Madrid per lui”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<