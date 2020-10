Koeman: “Juve squadra di primo livello, per giudicare Pirlo è presto. Ronaldo? Mi auguro ci sia per la sua fama”

TORINO- In conferenza stampa, Ronald Koeman ha parlato della gara di domani tra Juventus e Barcellona: “La Juve gioca in casa e per noi sarà importante arrivare al risultato giocando il nostro calcio. Sarà una gara di grande livello, rispettiamo i nostri rivali. Ronaldo? Tutti vogliono avere i migliori a disposizione. Non so se potrà giocare, ma non mi interessa. Mi auguro per lui che ci sia per la sua fama, sarebbe un motivo in più per prepararci al meglio. Barcellona? Sapevo quando ho accettato l’offerta che non sarebbe stato un periodo facile, anche solo pensando ai cambiamenti o all’emergenza Covid. La sfida è grande, chiedo tempo, dobbiamo avere pazienza. Pirlo? Più facile commentarlo come giocatore, è stato un centrocampista fortissimo. Come allenatore è ancora presto per giudicare, ma sicuramente ha una grande opportunità davanti a lui. C’è un motivo se lo hanno scelto per allenare una squadra così importante. Juve? Squadra di primo livello, con una grande difesa e attaccanti importanti. Dybala può complicarci la vita, Morata sa segnare”.