Klopp: “Ronaldo è il giocatore perfetto, ma preferisco Messi”

TORINO- Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, si è espresso in merito all’eterna rivalità tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi al canale Youtube “Freekickerz”: “Cristiano Ronaldo è il giocatore perfetto, ma Messi è il migliore di tutti. Ho giocato contro entrambi e sono quasi impossibili da marcare. Il portoghese, con la sua altezza, la sua velocità e il suo stacco dipinge esattamente il prototipo di calciatore perfetto. Possiamo poi aggiungergli anche la professionalità e l’atteggiamento e di meglio non potrebbe esserci. Messi? Lui è più piccolo, ma fa sembrare tutto così maledettamente semplice. Mi piace di più come calciatore. Ci sono tanti giovani giocatori con le loro stesse potenzialità, ma giocare a quei livelli per cosi’ tanti anni e’ assolutamente incredibile. Peccato che invecchino anche loro…”.

