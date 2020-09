Khedira, sondaggi del Galatasaray

TORINO- Archiviato il successo sulla Sampdoria, la Juventus è tornata al lavoro per sistemare la propria rosa. Il club bianconero, come riportato da Il Giornale, è ancora al lavoro per risolvere il contratto di Sami Khedira, ormai fuori dal progetto tecnico. Il giocatore, al momento, continua a fare muro a tutte le proposte provenienti dalla società, che non ha però intenzione di rivedere i propri piani. Nel suo futuro, dopo quella che pare ormai un’inevitabile separazione, potrebbe esserci il Galatasaray.