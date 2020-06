Khedira si riprende il centrocampo?

TORINO – La prima Juventus di Sarri è rimasta orfana di Chiellini e Khedira praticamente da subito. Due degli insostituibili di Massimiliano Allegri, che potrebbero tornare a essere fondamentali anche per la nuova guida tecnica. Stando a quanto riferisce Tuttosport, Sarri avrebbe provato Khedira insieme ai titolari in vista della gara di venerdì. Il tedesco potrebbe rivelarsi l’arma in più del centrocampo bianconero, che è alle prese con l’ascesa di Bentancur e al tempo stesso con le incertezze di Rabiot e Ramsey.