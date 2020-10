Khedira, si lavora ancora alla rescissione

TORINO- In casa Juventus ci sono ancora diverse situazione in chiave mercato da risolvere. Una di queste è il futuro di Sami Khedira, al momento fuori dalla rosa per scelta tecnica. Il centrocampista tedesco, per tutta l’estate, ha rifiutato le proposte del club bianconero di rescissione del contratto, preferendo restare a Torino. A gennaio verranno fatti nuovi tentativi ma, se non si dovesse giungere ad una soluzione, l’ex Real Madrid resterà fino a fine stagione prima di firmare con un nuovo club.