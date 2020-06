Khedira risponde su Instagram: “Un giorno vorrei tornare in Spagna, mi sono trovato benissimo lì”

TORINO- Sami Khedira, tramite una diretta su Instagram, ha risposto ad alcune domande che gli sono state poste dai tifosi bianconeri: “In Italia mi sento a mio agio ormai. Il paese è bellissimo, il cibo delizioso e la gente molto calorosa. Ma per me, la Spagna, è il paese più impressionante. Spero di avere l’opportunità di tornare a vivere lì un giorno. Italiano? Credo che il mio livello sia abbastanza buono. Lo sto ancora imparando, non è facile per me parlarlo. Posso migliorare ancora. Hobby? Mi piace prendermi cura del mio corpo. Mi piace poi uscire, stare con i miei amici e ascoltare la musica. Sto imparando a suonare il piano, anche se non sono ancora bravissimo. Però mi piace imparare cose nuove”.

