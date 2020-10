TORINO- In casa Juventus tiene ancora banco la questione legata alla rescissione del contratto di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, per il momento, non vuole saperne di lasciare anzitempo il club senza ricevere i 6 milioni di euro di buonuscita. La sensazione, in caso di mancato accordo, è che il numero 6 possa rimanere in rosa fino a gennaio, salvo poi svincolarsi. Probabile, per lui, l’esclusione dalla lista Champions.