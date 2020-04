Khedira, la separazione non è da escludere

TORINO- Sami Khedira, per Maurizio Sarri, è sicuramente no degli elementi cardine del centrocampo della Juventus. Ma l’età e il pesante ingaggio (6 milioni di euro) pesano sul futuro del centrocampista tedesco, che nei prossimi mesi potrebbe salutare l’Italia. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che parla anche di un Ramsey ormai in rampa di lancio, a discapito proprio dell’ex Real, inseguito da diverse formazioni di MLS.

