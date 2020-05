Khedira, la permanenza appare improbabile

TORINO- In casa Juventus sono diversi i calciatori il cui ciclo sembra ormai giunto al termine. Tra questi c’è anche Sami Khedira, che nonostante la stima di Maurizio Sarri nei suoi confronti non è riuscito ad imporsi a causa dei continui infortuni. Come riferito da Tuttosport appare difficile vedere il centrocampista tedesco ancora a Torino durante la prossima annata, con l’MLS come probabile destinazione per questa ultima parte della sua carriera.

