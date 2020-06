TORINO- Nei giorni scorsi era dato tra i possibili titolari per il match di Coppa di ieri sera, ma l’infortunio accusato nel pre-gara non ha permesso a Sami Khedira di dare una mano alla Juventus. Il centrocampista tedesco, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha un fastidio all’adduttore destro e in queste ore si sottoporrà agli esami medici del caso per capire i tempi di recupero.

