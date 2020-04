Khedira, compleanno in quarantena: “Grande festa oggi”

TORINO- Quest’oggi Sami Khedira compie 33 anni ma, visto il momento che sta passando l’Italia, non ha ovviamente potuto festeggiare in grande stile. Il centrocampista tedesco, però, non si è perso d’animo e ha voluto scherzare su questa situazione. Il suo ultimo post sui social, infatti, lo vede ritratto intorno a un tavolo in diverse versioni grazie a un fotomontaggio (una di queste, ovviamente, con la maglia bianconera addosso). Un modo simpatico per avere “invitati” al proprio compleanno. Ma attenzione perché, secondo le ultimissime indiscrezioni di mercato, Paratici starebbe studiando un grande colpo ad effetto: servono 60 milioni! >>>VAI ALLA NOTIZIA