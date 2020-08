Khedira, caos sui social: disattivati i commenti per gli insulti di alcuni tifosi

TORINO- Nella mattinata di oggi Sami Khedira ha pubblicato un post sui social, promettendo alla Juve e ai propri tifosi di tornare il prima possibile in forma per dare una mano alla squadra. Un messaggio che non è piaciuto ad una parte dei sostenitori bianconeri, che hanno lasciato commenti offensivi nei confronti del tedesco sotto il post, vista la probabile mancata rescissione del contratto. L’ex Real Madrid è stato così costretto a disattivare i commenti.

