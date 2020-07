Khedira, addio a fine stagione: rescissione in vista

TORINO- Come riportato dal Corriere di Torino, l’avventura di Sami Khedira alla Juventus è giunta ai titoli di coda. Anche in questa stagione, come nella passata, il centrocampista tedesco è stato martoriato dai problemi fisici, principale motivo per cui la società bianconera sta pensando alla rescissione del contratto. Un addio in anticipo di un anno rispetto alla scadenza del contratto. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate altre clamorose novità per il mercato bianconero. Agnelli dice basta, rottura definitiva e altro pesantissimo addio in arrivo: già scelto il sostituto! >>>VAI ALLA NOTIZIA

