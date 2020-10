Kean, parla il padre: “Contento che sia andato al Psg, è motivato e vuole dimostrare tanto”

TORINO- Jean Kean, padre di Moise, ha parlato ai microfoni di Le Parisien del passaggio del figlio al Psg: “Grazie a Dio è al Psg. Ringrazio i dirigenti parigini, ma anche Mino Raiola, uno dei migliori procuratori del mondo. Per Moise serve tempo, è ancora molto giovane. Non aveva digerito il passaggio dall’Italia all’Inghilterra e l’Everton non poteva aspettare altro tempo. Moise è motivato e vuole dimostrare che il Psg ha fatto bene a puntare su di lui. Lui non è a Parigi per divertirsi, ma per lavorare! Non deve dimenticare di essere ancora all’inizio della sua carriera”.