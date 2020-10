Calciomercato Juventus, indiscrezione pazzesca: “Colpo già prenotato!”

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Messo alle spalle il calciomercato estivo, la Juventus sembrerebbe essere già concretamente proiettata al futuro. Nuove indiscrezioni e notizie (anche molto importanti) continuano a rincorrersi per quanto concerne i piani di mercato della Juve in vista delle prossime sessioni. Fabio Paratici sarebbe sempre al lavoro, anche perché sulla sua lista della spesa compaiono ancora tantissimi nomi che non è riuscito a raggiungere. Obiettivi grossi, che potranno dunque tornare di moda nel prossimo futuro. Ma andiamo con ordine e partiamo da una notizia bomba che è esplosa proprio in queste ultimissime ore.

L’indiscrezione del giorno è arrivata direttamente dalla Spagna, più precisamente da Radio Catalunya. Stando a quanto riportato dall’emittente catalana, molto vicina all’ambiente del Barcellona, la Juventus avrebbe praticamente già prenotato Ousmane Dembelé, attaccante esterno di 23 anni di proprietà appunto del club blaugrana. I bianconeri infatti sarebbero la ragione per cui il giocatore francese, più volte accostato alla Juve, avrebbe rifiutato il trasferimento al Manchester United. E c’è di più.

Sempre secondo la stessa fonte infatti, l’entourage di Dembelé sarebbe già da tempo in contatto con la Juventus per pianificare l’affare in vista della prossima stagione. O, in alternativa, addirittura per il 2022, quando il giocatore potrà svincolarsi a parametro zero. Dal canto suo, il ragazzo vorrebbe trasferirsi a Torino già la prossima estate: sarebbero così spiegati i suoi “no” ad altre importanti offerte come quella dello United. Da quanto dicono in Spagna dunque, sarebbe quasi fatta per l’affare Dembelé-Juventus. Nelle prossime settimane sapremo se queste indiscrezioni corrisponderanno alla realtà dei fatti. Quel che pare certo però è che, come accennato in precedenza, la Juve stia già pensando al futuro e ai prossimi possibili colpi. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA