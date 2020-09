TORINO- La Juventus sta cercando di stringere i tempi per portare Luis Suarez alla corte di mister Pirlo ma, allo stesso tempo, lavora anche per una giovane alternativa al centravanti uruguaiano. Come riportato da Tuttosport, potrebbe esserci il ritorno a Torino di Moise Kean. Il classe 2000 piace molto al Borussia Dortmund, ma il ragazzo avrebbe dato la priorità al ritorno in bianconero.