TORINO- La Juventus continua a trattare per il ritorno di Moise Kean a Torino nel ruolo di vice-Morata. Come riportato dal Corriere di Torino, il club bianconero avrebbe raggiunto un accordo con l’Everton sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Trattativa che potrebbe andare in porto nelle prossime ore, con Ancelotti che ha già dato il suo benestare alla cessione del classe 2000.