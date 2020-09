Kean, accordo ancora lontano per il ritorno

TORINO- La Juventus sta lavorando senza sosta per riportare Moise Kean all’ombra della Mole. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che parla di contatti continui tra il club bianconero e l’Everton che però, dal canto suo, oppone una certa resistenza. Il club di Liverpool, dopo i 30 milioni spesi un’estate fa per rilevare il classe 2000, non è infatti intenzionato a fare sconti e, per questo, ha rifiutato le proposte di prestito secco provenienti da Torino. Per raggiungere un accordo bisognerà infatti inserire un diritto o un obbligo di riscatto.