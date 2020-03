Kane, il Tottenham spara altissimo per la cessione

TORINO- Nelle ultime settimane si è fatto il nome di Harry Kane per un attacco, quello della Juventus, che in estate subirà una rivoluzione. In bilico il futuro di Gonzalo Higuain, che potrebbe definitivamente lasciare i bianconeri, interessati al bomber inglese. Strapparlo al Tottenham non sarà però facile, a causa delle alte richieste del club londinese. Come riportato da Tuttosport, per completare l’affare, occorreranno infatti almeno 150 milioni di euro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<