Kane, il Tottenham fa fuori lo United dalle pretendenti

TORINO- In casa Tottenham c’è da sciogliere il nodo legato al futuro di Harry Kane, che nei prossimi mesi potrebbe lasciare il club per iniziare una nuova avventura. La Juventus, visto il possibile addio di Higuain, segue da vicino la situazione e le notizie provenienti dall’Inghilterra faranno sicuramente piacere. Come riferito da Sky Sports UK, infatti, il club londinese sarebbe restio a cedere il proprio bomber al Manchester United, estromettendo così una delle possibili candidate. In corsa, però, resta sempre il Real Madrid.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<