Kane, il Real Madrid pronto a beffare la concorrenza

TORINO- Harry Kane, in estate, potrebbe lasciare il Tottenham per unirsi ad un club di maggior blasone, con il quale puntare alla vittoria di trofei importanti che, fino ad ora, gli sono sfuggiti. La Juventus, nelle scorse settimane, è stata più volte accostata al bomber ma, secondo il Daily Express, è il Real Madrid la destinazione più probabile. Il club blanco, per arrivare a lui, potrebbe offrire al Tottenham in cambio i cartellini di James e Gareth Bale.

