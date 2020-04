Kane, il Manchester United si tira indietro

TORINO- Harry Kane è uno dei nomi accostati alla Juventus per il reparto offensivo, che nei prossimi mesi rimarrà probabilmente orfano di Gonzalo Higuain, ormai dato per lontano da Torino. Come riportato dal Mundo Deportivo, il Manchester United intanto si sarebbe tirato indietro per il bomber del Tottenham, visto che con questa crisi il club non potrà permettersi troppi pazzi investimenti. Resta ancora in corsa il Real Madrid, che sembra la squadra al momento favorita ad accontentare le richieste del Tottenham.

