Kaio Jorge, il Santos declina la prima offerta della Juve

TORINO- In casa Juventus, viste le possibili cessioni di Douglas Costa e Bernardeschi, si cerca un giovane attaccante per rinforzare il reparto. Tra i pupilli del ds Fabio Paratici c’è Kaio Jorge, stellina messasi in luce nella prima squadra del Santos. Stando a quanto riferito dalla stampa brasiliana, però, l’accordo sarebbe ancora lontano. Il club sudamericano avrebbe infatti respinto la prima offerta bianconera da 18 milioni di euro, decidendo di non scendere dai 30 milioni rischiesti in precedenza.

