Juventus women, rotondo successo sulla Fiorentina

TORINO- La Juventus women non conosce stop e a Vinovo stravince lo scontro diretto con la Fiorentina, altra squadra candidata fortemente allo scudetto. Rotondo 4-0 per le ragazze di coach Guarino, favorite dall’espulsione di Quinn nei primi minuti di gioco. A segno Bonansea, Girelli (quinta gara consecutiva in gol), Alves e Hurtig (primo gol in bianconero). Quinto successo su cinque partite per le campionesse in carica, che ora comandano la classifica a 15 punti. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, in casa bianconera sono arrivate anche altre grandissime novità. Ci siamo, fissato l’incontro decisivo nei prossimi giorni per chiudere: firma in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA