Juventus women, Rosucci: “Juventina grazie a Del Piero, mi mancano il calcio e le mie compagne”

TORINO- Martina Rosucci, centrocampista della Juventus women, si è raccontata in una diretta Instagram con Barbara Bonansea: “Mi mancano il calcio, le compagne e le sensazioni che solo lo spogliatoio può darti. Arrivare alla Juve non mi sembrava reale ed ero dispiaciuta per aver lasciato il Brescia. Mettere insieme un gruppo di giocatrici nuove non è mai facile, ma quell’anno facemmo qualcosa di incredibile. Ero stranita alla notizia della chiamata dei bianconeri, perchè si era appena saputo del loro ingresso nel calcio femminile. Ci ho pensato forse un solo secondo ad accettare, perchè sono juventina da sempre, ma comunque il ciclo a Brescia era ormai finito. Idolo? Da quando sono bambina ammiro Alex Del Piero, che apprezzo tanto ed è il motivo per il quale tifo questa squadra. Ho pianto tanto il giorno del suo addio. Poi direi Marchisio, perchè avevamo lo stesso numero e lo stesso ruolo. Bonansea? Non è una persona banale, ma a volte sa essere troppo impulsiva. Se dovessi rubarle qualcosa direi la velocità, ma ha molte qualità nel complesso”.

