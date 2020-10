Juventus women, le possibili avversarie in Champions

TORINO- Così come la squadra maschile, anche la Juventus women è ansiosa di mettersi alla prova in Champions League. Le ragazze di coach Rita Guarino conosceranno le proprie avversarie soltanto il prossimo 24 di novembre, quando ci sarà il sorteggio. Gare in programma tra l’8/9 e il 15/16 dicembre 2020 contro una di queste sedici squadre:

1 Lione (FRA, detentrici)

2 Wolfsburg (GER)

3 Barcellona (ESP)

4 Psg (FRA)

5 Bayern Monaco (GER)

6 Manchester City (ENG)

7 Slavia Praga (CZE)

8 Chelsea (ENG)

9 Rosengard (SWE)

10 Atlético Madrid (ESP)

11 Fortuna Hjorring (DEN)

12 Brondby (DEN)

13 LSK Kvinner (NOR)

14 BIIK-Kazygurt (KAZ)

15 Zurigo (SUI)

16 Sparta Praga (CZE)