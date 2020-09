Juventus women, Hyyrynen: “Giocare qui è fantastico, il calcio una mia passione da quando avevo 10 anni”

TORINO- Il difensore della Juventus women Tuija Hyyrynen, tramite Twitter, ha risposto ad alcune domande da parte dei tifosi bianconeri: “Piatto preferito? Mi piace il cibo italiano, specialmente la pasta al pesto. Calcio? Ho iniziato a giocare a 10 anni e ora ho un fidanzato che mi segue sempre ad ogni partita. Juve? Ho scelto il numero 2 perchè l’ho indossato già in altre occasioni. Giocare per il club bianconero è fantastico. Mi piace fare parte della storia di un club così grande. Calcio femminile? E’ cresciuto molto da quando la Juventus ha istituito la sua squadra e gli altri hanno fatto più in fretta. Lockdown? Mi tenevo sempre in contatto con le altre, in particolare con Sembrant”.