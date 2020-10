Juventus women, Guarino: “Le ragazze stanno bene, con la Fiorentina gara difficile”

TORINO- Rita Guarino, coach della Juventus women, ha parlato della gara con la Fiorentina ai microfoni di JTV: “Una partita come quella con il Milan è normale porti via energie, ma le ragazze stanno bene. Dobbiamo migliorare per tenere botta in gare come queste. Fiorentina? Troveremo una squadra di tutto rispetto, in forma e con idee ben chiare. Hanno caratteristiche offensive ben definite, sono brave nel palleggio e ad occupare bene il campo in ampiezza. I rischi sono sempre dietro l’angolo, dobbiamo fare una partita attenta e di qualità per sfruttare le nostre caratteristiche”.