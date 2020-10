Juventus women, Girelli: “Scudetto meritato. Gol? Mi pagano per questo”

TORINO- Cristiana Girelli, attaccante e numero 10 della Juventus women, ha parlato ai microfoni di UEFA.com: “Lo scudetto è stato fantastico, anche se non abbiamo potuto finire la stagione. Avevamo la miglior difesa, il miglior attacco e la miglior differenza reti, quindi abbiamo meritato il titolo. Gol? La Juve mi paga per questo. Quando segno sono contenta, perchè vuol dire che anche la squadra sta lavorando bene. San Siro? Per me è stato emozionante entrare lì, anche se non c’era nessuno sugli spalti. Tifosi? Ci manca l’atmosfera che ci danno. Giocare a calcio in tempi così difficili è un motivo sufficiente per essere felici, perché siamo fortunati”.