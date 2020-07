Juventus women, Gama: “Abbiamo meritato lo scudetto, ora lavoreremo per obiettivi più grandi. Vogliamo tornare presto in campo”

TORINO- Sara Gama, capitana della Juventus women, è stata intervistata ai microfoni di JTV: “Siamo felici di aver portato a casa il terzo scudetto consecutivo, anche se purtroppo non abbiamo potuto festeggiarlo insieme. Usciamo da un momento difficile per tutti, ma siamo contente perchè sentiamo di aver meritato questo titolo durante il corso della stagione. Ora c’è solamente voglia di tornare il prima possibile in campo. Vogliamo toglierci ancora molte soddisfazioni, magari anche in campo europeo. Dobbiamo migliorare ancora molto, ma siamo fortunate a stare qui e di godere di tutto il sostegno possibile da parte del club. Sono tanti mesi che non giochiamo e c’è voglia di tornare a divertirsi come prima cosa”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<