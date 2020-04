Juventus women, Bonansea: “Ammiro Ronaldo, giocare per i bianconeri un sogno. E su Rosucci…”

TORINO- In una diretta Instagram con Martina Rosucci, Barbara Bonansea ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera, che l’ha portata oggi ad indossare la maglia della Juventus women: “Il mio idolo una volta era Inzaghi, ma quando ha lasciato la Juve per il Milan ho smesso di seguirlo e stesso vale per Ibrahimovic. Oggi ammiro molto Cristano Ronaldo. Le sue lacrime dopo la sconfitta con la Grecia a Euro2004 mi colpirono molto, perchè dimostrava di tenere a quel trofeo. Juve? Mi ricordo che ero a Brescia, po poco dopo ci siamo trovate a Vinovo con tutte le cose bianconere. Il Brescia era una famiglia, ma la Juve un sogno che non ci sembrava vero. Rosucci? Una grande persona, sa ascoltare e ha sempre una parola di consiglio per tutti. Il difetto più grande, però, è che è troppo testarda. A Rosucci ruberei l’intelligenza di muoversi in campo, perchè sono l’esatto opposto”.

