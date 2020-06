Juventus women, ad agosto possibile torneo con Psg e Lione

TORINO- La Serie A femminile, a differenze di quanto accaduto con quella maschile, ha dovuto arrendersi di fronte allo stop definitivo deciso dalla FIGC. La Juventus women, che si trovava saldamente al comando della classifica, non potrà così fregiarsi del suo terzo titolo consecutivo. Le bianconere, però, avranno tempo per smaltire l’amarezza già dal prossimo agosto. Come dichiarato dal presidente del Lione Aulas, infatti, tra poco più di due mesi potrebbe svolgersi un quadrangolare tra le campionesse d’Italia, il Lione, il Psg e l’OL Reign, franchigia americana del Lione.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<