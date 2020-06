Juventus, vicinanza alle vittime della tragedia di piazza “San Carlo”

TORINO- Tre anni fa esatti, la Juventus perdeva la sua settima finale di Champions League in un 1-4 subito dal Real Madrid a Cardiff. In quella che doveva essere una serata di grande calcio, a Torino, in piazza “San Carlo”, successe invece una tragedia, in cui persero la vita due tifose bianconere: Erika Pioletti e Marisa Amato. La società campione d’Italia, tramite una composizione floreale, ha voluto mostrare la propria vicinanza alle famiglie delle due vittime, come mostra un post sui canali social:

