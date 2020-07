Juventus: via il nome dal logo, rimarrà solo la J

TORINO- Oltre a rinforzare la squadra, la Juventus lavora anche per altri importanti novità in vista della prossima stagione. Come riportato da Repubblica, infatti, la scritta sul logo sparirà, lasciando spazio alla sola J. Una mossa di mercato, che servirà al club per allargare ulteriormente i propri orizzonti, rendendo più semplice la comprensione del logo anche negli altri continenti, dove la classica J farà pensare immediatamente alla Vecchia Signora.

