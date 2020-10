Juventus-Verona, le pagelle di Di Livio: Morata combatte, Bernardeschi assente

TORINO- Dopo la vittoria di Kiev la Juve torna in campo in campionato e lo fa pareggiando in casa contro un coraggioso Verona. Bianconeri che soffrono per larghi tratti della gara, ma dall’ingresso di Kulusevski cambiano completamente faccia. Questi i voti di Dybala e compagni:

SZCZESNY 6: nulla può sul gol.

DEMIRAL 6: offre la solita foga agonistica, ma diverse volte si fa trovare fuori posizione.

BONUCCI 6.5: il migliore del reparto difensivo. Una sicurezza, bene anche nel momento di creare l’azione. (DAL 73′ FRABOTTA s.v.).

DANILO 6: spostato sulla sinistra non offre una cattiva prestazione. Con il passare dei minuti riesce a prendere le misure all’intraprendente Colley.

CUADRADO 5.5: spinge meno del solito e, anche difensivamente, non è perfetto. Sfortunato quando prende la traversa a fine primo tempo.

RABIOT 5.5: raramente si fa valere a centrocampo, dove più spesso è preda dell’agonismo avversario.

ARTHUR 6: fa intravedere buone qualità, ma è ancora troppo macchinoso nelle giocate.

BERNARDESCHI 4.5: assente. Anche a tutta fascia non offre il contributo che ci si aspetta da lui. Ha il demerito di regalare al Verona il pallone da cui nasce lo 0-1. (DAL 60′ KULUSEVSKI 7: molto più vivace dell’ex Fiorentina. Quando entra la Juve si accende e trova il pareggio con una fantastica giocata personale).

RAMSEY 5.5: impreciso, anche lui come i compagni sbaglia diversi palloni che avrebbero potuto diventare interessanti.

DYBALA 5.5: ritorna titolare dopo tre mesi. Parte bene, poi si spegne e si riaccende nel finale, quando coglie la seconda traversa della partita.

MORATA 6.5: il più vivace in avanti, ma può poco senza il supporto dei compagni. Si vede annullare il secondo gol in due partite per un fuorigioco millimetrico.

PIRLO 5.5: ha avuto poco tempo per lavorare e si vede. La sua Juve raramente da l’idea di poter vincere la partita, soffrendo per larghi tratti l’intraprendenza veronese. Poi entra Kulusevski e svolta tutto… Ma attenzione perché, proprio dopo la partita, sono arrivate anche altre clamorose novità in casa bianconera. Addio Dybala? Spunta una nuova ipotesi pazzesca! >>>VAI ALLA NOTIZIA