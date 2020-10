Calciomercato Juventus, Paratici prepara i botti del futuro: quanti nomi!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Lo scorso calciomercato bianconero ha fatto capire quale sia la direzione scelta dalla Juventus in vista del futuro. La società, come confermato anche dal presidente Agnelli, punterà sullo sviluppo dei giovani e andrà sempre più alla caccia di talenti dal grandissimo potenziale. Questo non vuol dire ovviamente che i grandi colpi alla CR7 saranno aboliti per sempre, ma certamente ci sarà più spazio ad acquisti in stile De Ligt, McKennie, Kulusevski e Chiesa. E in effetti il taccuino di Fabio Paratici, tra vecchi pallini e nuovi obiettivi, è strapieno di nomi del genere.

Partiamo ad esempio da due idee nuove, spuntate negli ultimi giorni. Come riportato da calciomercato.it, la Juve avrebbe acceso i riflettori su un talento brasiliano classe 2002: Gabriel Veron. L’attaccante 18enne di proprietà del Palmeiras ha stregato mezza Europa, con Barcellona, Manchester City, Rennes, Lione, Napoli e Siviglia pronte ad accaparrarselo. In fila per il gioiello verde-oro però ci sarebbe anche la Vecchia Signora, che potrebbe tentare l’affondo in vista della prossima estate. Occhio poi a Matteo Lovato, difensore classe 2000 del Verona che sta stupendo tutti, Paratici compreso. Proprio contro i bianconeri, il centrale ha sfoderato una grande prestazione incantando la Juventus, che lo starebbe monitorando con grande attenzione. Il Verona ha già alzato il tiro, valutando Lovato ben 15 milioni di euro. E si va avanti anche con altri nomi.

Tra i gioielli più preziosi nel mirino della Juve ci sono infatti anche due autentici prodigi olandesi. In questo caso si tratta di giocatori già adocchiati da tempo da Paratici che rimangono sulla lista della spesa bianconera. Il primo è Donyell Malen, attaccante di 21 anni del PSV che ha un costo che già supera i 20/25 milioni di euro. Il secondo è Ryan Gravenberch, altro fenomeno di scuola Ajax soprannominato il “nuovo Pogba” per caratteristiche e qualità. Entrambi poi sono gestiti da Mino Raiola, che da sempre ha ottimi rapporti con la dirigenza bianconera. Ma, come detto, la lista della spesa per il futuro è davvero lunghissima e comprende anche molti altri giocatori. Parte il progetto giovani: ecco la raffica di tutti i nomi nel mirino per la rivoluzione bianconera! >>>VAI ALLA LISTA