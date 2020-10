TORINO- Quella tra Juventus e Verona è la partita che chiuderà la domenica della quinta giornata di Serie A. Nei precedenti giocati a Torino, la formazione bianconera non ha mai perso contro i veneti. 29 le partite giocate nel capoluogo piemontese, che vedono 25 successi (di cui gli ultimi 12 consecutivi) a favore della squadra di Pirlo, con 4 pareggi. In campionato, attualmente, nessun’altra squadra non ha mai vinto per così tanto tempo in casa della Juve come il Verona.