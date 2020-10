TORINO- Nuovo rinforzo per la Juventus under23 di mister Lamberto Zauli. Il tecnico bianconero, da oggi, potrà infatti contare sul centrocampista Nicola Mosti, arrivato dal Monza in prestito con diritto di riscatto. Il ragazzo, classe 1998, torna così a Torino tre anni dopo la sua esperienza nella primavera della Vecchia Signora e sarà disponibile già per la prossima gara di campionato: