TORINO- Al “Moccagatta” di Alessandria la Juventus under23, priva di diversi giocatori causa Covid, non va oltre l’1-1 con l’Albinoleffe. Dopo due successi, quindi, primo pari per i bianconeri, che riescono a recuperare l’iniziale vantaggio ospite firmato da Gori grazie ad un rigore di Del Sole. Juve che si assesta così al settimo posto in classifica a quota sette punti dopo tre partite giocate.