Juventus under23, si profila un cambio di allenatore

TORINO- Fabio Pecchia, nella prossima stagione, potrebbe non essere più il tecnico della Juventus under23. L’ex allenatore del Verona, nel corso della sua prima stagione alla guida dei giovani bianconeri, non ha convinto in pieno la dirigenza, che per il futuro vorrebbe puntare sul ritorno di Andrea Pirlo. A riportarlo è seriebnews, che parla anche della possibile prossima avventura di Pecchia. Per lui sarebbe pronta la panchina del Palermo.

