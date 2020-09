Juventus under23, il calendario della stagione: si parte con la Pro Sesto, chiusura a Piacenza

TORINO- Quest’oggi sono andati in scena i sorteggi dei calendari di Serie C per la stagione che si appresta a cominciare. La Juventus under23, quest’anno guidata da Lamberto Zauli, è stata inserita nel girone A di Serie C e darà inizio al proprio campionato in casa contro la Pro Sesto. La stagione si chiuderà invece con la trasferta di Piacenza:

1A GIORNATA

Juventus U23-Pro Sesto

2A GIORNATA

Giana Erminio-Juventus U23

3A GIORNATA

Juventus U23-Como

4A GIORNATA

Livorno-Juventus U23

5A GIORNATA

Juventus U23-Albinoleffe

6A GIORNATA

Pro Vercelli-Juventus U23

7A GIORNATA

Lucchese-Juventus U23

8A GIORNATA

Juventus U23-Lecco

9A GIORNATA

Novara-Juventus U23

10A GIORNATA

Juventus U23-Grosseto

11A GIORNATA

Pergolettese-Juventus U23

12A GIORNATA

Juventus U23-Pistoiese

13A GIORNATA

Olbia-Juventus U23

14A GIORNATA

Juventus U23-Pro Patria

15A GIORNATA

Juventus U23-Alessandria

16A GIORNATA

Pontedera-Juventus U23

17A GIORNATA

Juventus U23-Renate

18A GIORNATA

Carrarese-Juventus U23

19A GIORNATA

Juventus U23-Piacenza