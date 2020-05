Juventus under23, ieri ritorno in campo a Vinovo

TORINO- Come riportato dalla Juventus tramite un comunicato ufficiale, anche la formazione under23 ha ricominciato gli allenamenti individuali sul campo di Vinovo: “Nel pomeriggio di oggi (ieri ndr.), una selezione dei giocatori della Under 23 ha iniziato presso lo Juventus Training Center di Vinovo un programma di allenamenti individuali in vista della probabile ripresa degli allenamenti di gruppo della prima squadra, a cui alcuni di loro verranno aggregati”.

