Juventus under23, gli allenamenti riprenderanno la prossima settimana

TORINO- Mentre la squadra maggiore si allena già da diverse settimane, la Juventus under23 è ancora ferma. I ragazzi di mister Fabio Pecchia, dopo mesi di tentennamenti, riprenderanno a lavorare dalla prossima settimana, come riportato da TMW, anche in vista del doppio impegno in finale di Coppa Italia contro la Ternana. Possibile che l’ex tecnico del Verona convochi diversi giocatori dell’under19 per rinforzare la rosa.

