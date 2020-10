TORINO- Decisione importante presa dalla Lega Pro in queste ore. La partita tra Livorno e Juventus under23, valida per il recupero della quarta giornata del girone A, si giocherà il 4 novembre alle ore 17. La gara, inizialmente, si sarebbe dovuta disputare alle 20.45. I baby bianconeri, intanto, continuano a preparare la prossima partita in cartello: quella con il Como.