Juventus under23, finale di Coppa Italia il 27 giugno

TORINO- Come comunicato tramite i canali ufficiali della Lega Pro, la finale di Coppa Italia Serie C tra la Juventus under23 e la Ternana si giocherà il 27 giugno: “Sono state approvate anche le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi negli esercizi 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Infine è stato comunicato l’anticipo al 30 giugno delle partite dei play off in programma il 1 luglio ad esclusione di quella che coinvolge la società che giocherà contro la perdente della finale di Coppa Italia in programma il 27 giugno e che resta in calendario il 1 luglio”.

